«Омскавтодор» предложил обанкротить ДРСУ-2

В сложном финансовом положении предприятие находится с 2019 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уведомление о намерении признать дорожное ремонтно-строительное управление №2 банкротом подало АО «Омскавтодор».

На несостоятельность предприятия указывают долги, которые уже превысили 55 млн рублей. Они накопились за последние три месяца. Документ опубликован в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

К слову, оба предприятия являются подконтрольными омскому минимущества, а ДРСУ-2 находится в состоянии финансовых потерь с 2019 года.