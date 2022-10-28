«Омскавтодор» предложил обанкротить ДРСУ-2

В сложном финансовом положении предприятие находится с 2019 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уведомление о намерении признать дорожное ремонтно-строительное управление №2 банкротом подало АО «Омскавтодор».
На несостоятельность предприятия указывают долги, которые уже превысили 55 млн рублей. Они накопились за последние три месяца. Документ опубликован в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
К слову, оба предприятия являются подконтрольными омскому минимущества, а ДРСУ-2 находится в состоянии финансовых потерь с 2019 года.