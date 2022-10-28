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НовостиОбщество28 октября 2022 3:10

«Омскавтодор» предложил обанкротить ДРСУ-2

Долги дорожников превышают 55 млн рублей
Виктория КОВЕРНЕВА
В сложном финансовом положении предприятие находится с 2019 года.

В сложном финансовом положении предприятие находится с 2019 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уведомление о намерении признать дорожное ремонтно-строительное управление №2 банкротом подало АО «Омскавтодор».

На несостоятельность предприятия указывают долги, которые уже превысили 55 млн рублей. Они накопились за последние три месяца. Документ опубликован в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

К слову, оба предприятия являются подконтрольными омскому минимущества, а ДРСУ-2 находится в состоянии финансовых потерь с 2019 года.