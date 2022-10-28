«Автономные системы» решили обанкротить омскую муниципальную «Тепловую компанию»

Дело будет рассмотрено в Арбитраже Омской области. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Омскую муниципальную «Тепловую компанию» теперь решили обанкротить ООО «Автономные системы». Уведомление опубликовал Арбитражный суд.

Признать городскую собственность несостоятельным должником Общество предлагает из-за признаков банкротства тепловиков.

Сама организация, согласно данным ЕГРЮЛ, занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем.

Любопытно, что покушаются на МП «Тепловая компания» за год уже в четвертый раз. Ранее прошение о банкротстве подавали ООО «Евронасосы», «Альком» и ООО ИСК «Антей».