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НовостиОбщество28 октября 2022 2:12

«Автономные системы» решили обанкротить омскую муниципальную «Тепловую компанию»

Покушаются на целостность городского предприятия уже в четвертый раз
Виктория КОВЕРНЕВА
Дело будет рассмотрено в Арбитраже Омской области.

Дело будет рассмотрено в Арбитраже Омской области.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Омскую муниципальную «Тепловую компанию» теперь решили обанкротить ООО «Автономные системы». Уведомление опубликовал Арбитражный суд.

Признать городскую собственность несостоятельным должником Общество предлагает из-за признаков банкротства тепловиков.

Сама организация, согласно данным ЕГРЮЛ, занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем.

Любопытно, что покушаются на МП «Тепловая компания» за год уже в четвертый раз. Ранее прошение о банкротстве подавали ООО «Евронасосы», «Альком» и ООО ИСК «Антей».