«Автономные системы» решили обанкротить омскую муниципальную «Тепловую компанию»

Дело будет рассмотрено в Арбитраже Омской области.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Омскую муниципальную «Тепловую компанию» теперь решили обанкротить ООО «Автономные системы». Уведомление опубликовал Арбитражный суд.
Признать городскую собственность несостоятельным должником Общество предлагает из-за признаков банкротства тепловиков.
Сама организация, согласно данным ЕГРЮЛ, занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем.
Любопытно, что покушаются на МП «Тепловая компания» за год уже в четвертый раз. Ранее прошение о банкротстве подавали ООО «Евронасосы», «Альком» и ООО ИСК «Антей».