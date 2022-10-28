В центре Омска 29 октября отключат воду на несколько часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Омска несколько зданий останутся без холодной в эту субботу, 29 октября. Об этом сообщил «Росводоканал Омск».

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, холодное водоснабжение будет отключено 29 октября с 11:00 до 19:00 из-за технологического присоединения водопровода по улице Некрасова, 3.

В кранах не будет воды по следующим адресам:

- улица Ленина, 6, 8 (Жилые дома);

- улица Ленина, 8а (Культурное учреждение 3 этажа) – водопроводный ввод с улицы Некрасова;

- улица Петра Некрасова, 5 (Техникум 4 этажей);

- улица Петра Некрасова, 5а (Общежитие 5 этажей.);

- улица Красина, 8 (Жилой дом 3 этажа).

Напомним, ранее без воды почти на сутки оставались жители двух округов - Центрального и Кировского.

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