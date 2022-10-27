В Омске во второй раз за неделю объявили режим НМУ первой степени опасности

Наверное, некоторые омичи почувствуют неприятный запах в воздухе, когда проснутся. А сейчас ночь... Фото: Алексей ФОКИН

В Омске вновь объявили режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщило Обь-Иртышское УГМС.

На территории Омска и области сегодня, 28 октября, до 11:00 наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Отметим, что части Омска, где воздухе будут чувствоваться посторонние запахи, не указаны. Однако в соцсетях омичи уже комментируют данное предупреждение от метеорологов.

- Здесь только от направления ветра зависит, какому району повезет меньше нахвататься химии. Сами предприятия ничего не делают для того, чтобы хотя бы выбросы!, - написала омичка под ником Ната Милая в паблике «Проект Дыши Омск» во «Вконтакте»

Напомним, в последний раз режим НМУ первой степени опасности объявляли на территории Омска в эту среду, 26 октября.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru