Два города Омской области примут участие в конкурсе лучших проектов городской среды

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Два города в Омской области - Называевск и Калачинск - примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В случае победы они получат деньги на их реализацию.

Данный конкурс проводит Минстрой РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», являющегося частью нацпроекта «Жилье и городская среда». 80 проектов-победителей будут реализованы в 2023-2024 годах.

Омская область подаст заявку на участие в конкурсе сразу с двумя проектами, которые разрабатывались с учетом мнения местных жителей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Первый проект - «Купеческая улица. Из прошлого в будущее» - предусматривает благоустройство улицы Петра Ильичева в Калачинске. Согласно планам, улица будет разделена несколько частей - пешеходную, велосипедную и автомобильную. На ней для местных жителей и гостей города возведут уникальное общественное пространство с беседками, скамейками разнообразной формы, пуфами, навесами, креслами. Визитной карточкой станет арт-объект «Калач». Он будет не только новым символом улицы, но и всего города. Стоимость общая данного проекта - 102,5 миллионов рублей, из которых 70 миллионов рублей должны будут составить средства, выделенные по федеральному гранту.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В заявке на участие в конкурсе есть и второй проект - «Исторический парк «Сибирский посад». Цель его создания - развитие центра Называевска. Новая общественное пространство будет состоять из двух функциональных зон - пешеходная (привокзальная площадь) и площадка для массовых мероприятий (парк). Согласно проекту, там будут появятся детские площадки, зоны для чтения, велодорожка с парковками и сервисными станциями, а также многое другое. Изюминкой пространства должна стать входная группа, которая выполнена в виде железнодорожного поезда, состоящего из разных вагонов - через них будет проходить пешеходная дорожка. Кроме того, внутри импровизированного ж/д состава также будут организованы места для отдыха. Для реализации данного проекта потребуется 76,8 миллионов рублей, из которых 50 миллионов рублей - средства федерального гранта в случае победы в конкурсе.

Итоги конкурса подведут в конце 2022 года.

Напомним, в четвертом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в число победителей вошел Исилькуль с проектом «Бульвар «Озерки»: возвращение сердца города». На его реализацию в 2023-2024 годах город получит федеральный грант в размере 85 миллионов рублей.

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