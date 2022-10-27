В Омске и области завершают работы по благоустройству общественных пространств и дворов

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске в этом году завершат благоустройство 11 общественных пространств, 78 микротерриторий в спальных районах города, а также 79 дворов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня, 27 октября, межведомственная комиссия по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда» обсудила итоги их исполнения.

По словам главы минэнерго и ЖКК Омской области Владимира Шнипко, в 2022 году на благоустройство дворовых и общественных территорий было выделено 787,2 миллиона рублей. Всего будет обустроено 95 общественных пространств. Сейчас работы завершены в многих городах области. Во втором по величине - в Таре - они выполнены на 98%.

- Все физические объемы работ, за исключением установки нескольких скамеек и урн на 3 объектах, выполнены. По этим территориям поставщики задерживают доставку малых архитектурных форм. За нарушение контрактных сроков выполнения работ подрядным организациям предъявлены штрафные санкции на общую сумму 2,2 миллиона рублей, - рассказал о реализации проекта в Омске вице-мэр города Евгений Фомин.

Отметим, недавно в Омске завершили ремонт и благоустройства 76 дворов у многоэтажек. На нем удалось сэкономить 9 миллионов рублей, которые будут потрачен на реконструкцию еще трех дворовых территорий - улицам Звездова, 128, Конева, 36 и Романенко, 5.

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