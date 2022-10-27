В Омске бассейн в парке им. 30-летия ВЛКСМ отремонтируют за 320 тысяч рублей

Фото: паблик «Городские парки| Омск» во «Вконтакте»

Накануне МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» подвело итоги аукциона на выполнение работ по ремонту монолитного железобетонного бассейна, который является частью водного аттракциона. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Евгений Шинкевич. Конкурентов у него не было - он единственный подал заявку на участие в торгах.

Начальная цена договора - 320 тысяч рублей. За эти деньги в течение 10 дней подрядчик должен отчистить бассейн от мокрого ила и грязи, оштукатурить его стенки и покрыть их новой масляной краской, отремонтировать швы. Согласно конкурсной документации, гарантия на выполненных работы не менее 2 лет.

Напомним, ранее руководство МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» заключило два контракта на общую сумму свыше 830 тысяч рублей на поставку праздничных украшений для двух омских парков, находящих в ведении его - Советского и имени 30-летия ВЛКСМ.

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