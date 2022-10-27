В Омске полиция опровергла информацию о нападении на школьницу на Левобережье

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Омская полиция опровергла информацию о нападении неизвестным на школьницу на Левобережье. Ранее сообщение о данном инциденте разлетелось в соцсетях, а также в ряде СМИ, которые не соизволили все проверить.

Как сообщили в правоохранительных органах, информация о том, что мужчина, причастный к нападению на пенсионерку в Центральном округе, совершил ее одно преступление - набросился с ножом на школьницу в микрорайоне «Кристалл» в Кировском округе, не соответствует действительности. Факт данного преступления не был зарегистрирован.

- Сотрудники омской полиции призывают представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения, обращаться за комментариями в пресс-службы компетентных ведомств и не допускать публикации информации, не соответствующей действительности и вводящей аудиторию в заблуждение, - добавили в полиции.

Отметим, некоторые омские СМИ часто публикуют не очень достоверную информацию о нахождении тела и прочих так называемых криминальных инцидентах.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru