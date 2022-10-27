В Омске выставили на аукцион офисно-складской комплекс на проспекте Карла Маркса

Фото: Российский аукционный дом

Накануне в Омске банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги крупный офисно-складской комплекс, расположенный на адресу проспект Карла Маркса, 41. Начальная цена объекта - 116,2 миллиона рублей.

Победитель аукциона получит здание общей площадь 5,3 тысячи квадратных метров, а также земельный участок площадью 1 гектар.

Согласно информации на сайте Российского аукционного дома, объект в Омске ранее сдавали в аренду под офисы. Сейчас он пустует. Также отмечено, что офисное здание (площадь - 4,65 тысяч квадратных метров) относится к классу В-/С, а складские помещения к классу С (площади - 576,1 и 96,1 квадратных метров).

- Сейчас наиболее востребованный формат коммерческой недвижимости – это склады. Именно этот сегмент недвижимости показал себя наиболее устойчивым к изменению конъюнктуры рынка. Благодаря удобному расположению (в 5 километрах до центра города, неподалеку аэропорт, ж/д и речной вокзалы), данный объект идеально подойдет под размещение логистического комплекса или распределительного центра. Также, учитывая площадь участка, здесь можно было бы разместить небольшое производство, например, сегмента легкой промышленности, – сообщил директор новосибирского филиала РАД Алексей Лепихин

Отметим, заявки на участие в торгах принимают до 19 ноября 2022 года.

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