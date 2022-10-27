Бурков: доходы бюджета Омской области в 2023 году составят свыше 120 миллиардов рублей

Фото: телеграм-канал Александра Буркова

Накануне в Омской области одобрили проект регионального бюджета на 2023-2025 годы. В ближайшее время его рассмотрит Заксобрание.

Согласно проекту бюджета, в 2023 году доходы Омской области составят 120,7 миллиардов рублей, из которых 87,2 - это налоговые и неналоговые поступления, оставшиеся 33,5 миллиардов рублей - безвозмездные поступления.

По словам губернатора региона Александра Буркова, доходы вырастут на 10 миллиардов рублей.

Расходы в следующем году будут на уровне 123,2 миллиарда рублей. Около 90% денежных средств будет потрачено на зарплаты, социальные выплаты, дорожный фонд, взносы в фонд ОМС и другие цели.

Таким образом, дефицит бюджета в Омской области составит 2,5 миллиарда рублей.

- Бюджет на 2023 год - это бюджет социальной стабильности. При его формировании мы задействовали все доступные на сегодня источники и возможности. Фактически в проекте бюджета на 2023 год доходов почти на 10 млрд рублей больше, чем в первоначальном бюджете текущего года. Мы сейчас максимально предусматриваем ресурсы на зарплату медикам, педагогам, социальным работникам и реализацию нацпроектов. На поддержку местных бюджетов заложено более 35 млрд рублей, - сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Напомним, ранее бюджет областного центра - Омска - впервые превысил свыше 30 миллиардов рублей.