Первым замминистра промышленности Омской области назначили Игоря Лукьянова

Фото: омская губерния

Накануне стало известно, что первым заместителем министра промышленности и научно-технического развития Омской области назначили Игоря Лукьянова. Сейчас возглавляет министерство

Соответствующий указ накануне подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков. Документ был опубликован на портале правовой информации. Сейчас реорганизованный минпром возглавляет Андрей Посаженников.

Напомним, Лукьянов ранее занимал должность замминистра промышленности, транспорта и инновационных технологий. После реорганизации министерства он был уволен.

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