Омский НПЗ передал медучреждениям региона экспресс-тесты на COVID-19

Помощь предприятия позволит врачам оперативно определять наличие заболевания у пациентов. Тесты для экстренной диагностики направлены семи медучреждениям Омской области. Поддержка региональной системы здравоохранения является частью комплексной программы компании «Газпром нефть» по противодействию COVID-19 «Антивирус».

В общей сложности в период пандемии Омский НПЗ направил в больницы региона более 1 млн очков, масок, респираторов, комбинезонов, перчаток и антисептических средств. А также специальное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких. В виде дополнительной меры по снижению нагрузки на медучреждения города ОНПЗ создал Центр мониторинга здоровья, благодаря которому предприятие обеспечивает ежедневный дистанционный контроль состояния здоровья сотрудников.

- В борьбе с коронавирусной инфекцией важно держать руку на пульсе и своевременно реагировать на ситуацию. В период пандемии ОНПЗ оказывает системную поддержку здравоохранению Омской области. Благодаря помощи предприятия мы полностью закроем потребность в тест-системах, позволяющих оперативно выявлять заболевших и оказывать им помощь, — отметил главный врач Омской областной клинической больницы, депутат Законодательного собрания Омской области Константин Полежаев.

- Для Омского НПЗ поддержка системы здравоохранения — одно из ключевых направлений социальной работы. С самого начала пандемии коронавируса наше предприятие помогает омским медикам в противодействии инфекции. Мы понимаем, что безопасность наших сотрудников неотделима от обеспечения противовирусной защиты всех омичей. Поэтому решили оказать дополнительную помощь региональным учреждениям здравоохранения для ранней диагностики заболеваний, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.