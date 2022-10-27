В Омске завершают капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Лукашевича

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В департаменте строительства омской администрации сообщили о завершении капитального ремонта дороги-дублера от улицы Крупской до улицы Шаронова, который прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Напомним, 1 августа 2022 года заключен муниципальный контракт с победителем электронного аукциона на определение подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту ООО «СтройТраст», цена контракта составляет 206,30 млн. руб. Протяженность объекта – 1,1 км. В рамках капитального ремонта предусмотрена замена и усиление дорожной одежды, устройство тротуаров, велодорожки, а также мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Данная дорога обеспечивает транспортную доступность многофункционального комплекса «Арена». - Выполнено устройство ливневой канализации, защита сетей электроснабжения, защита сетей газоснабжение, уширение проезжей части улицы Лукашевича ( дублёр) с увеличением количества полос, уширение проезжей части улицы Шаронова с устройством переходно-скоростных полос, устройство наружного освещения. Ведутся работы по установке дорожных знаков, перильного ограждения и благоустройство территории, - пояснил заместитель мэра Омска, директор департамента строительства Сергей Козубович.