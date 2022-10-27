РЭК Омской области с 26 сентября возглавила Наталья Омельченко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне стало известно, что региональную энергетическую комиссию (РЭК) Омской области временно возглавило Наталья Омельченко.

Как свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ, с 26 октября 2022 года временно комиссию возглавила Наталья Омельченко, ранее занимавшая пост зампредседателя РЭК. Среди замов значатся еще два человека - Андрей Меньшиков и Юлия Грекова

Напомним, прежняя глава РЭК Омской области Людмила Вичкуткина 14 октября ушла со своего поста на пенсию. Она возглавляла комиссию с октября 2020 года.

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