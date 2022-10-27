Зеленая комиссия омской мэрии отклонила часть заявок на снос деревьев

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне в Омске прошло октябрьское заседание городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению насаждений с участием представителей общественности, в повестке рассмотрен 31 вопрос.

Обращения о сносе старовозрастных деревьев на набережной Тухачевского, Рабиновича и Интернациональной были отклонены и будут рассмотрены в следующем году. Но при обязательном условии - посадке новых зеленых крупномеров на этих участках. Напомним, в планах на следующий год высадка 80 деревьев на ул. Интернациональная и порядка 30 зелёных насаждений на набережной Тухачевского и Рабиновича.

- Ни одно дерево просто так не попадает под снос. Это либо аварийное дерево, которое несет потенциальную угрозу прохожим, либо оно попадает в пятно застройки нового объекта. В этом случае предусмотрена компенсация . Подчеркну, что мы внимательно совместно с членами комиссии и активными жителями рассмотрели каждую поданную заявку, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

По многим вопросам велись дискуссии с участием заявителей и общественников: обрезке деревьев у ТЦ «Каскад», сносе аварийных деревьев и компенсационных высадках от Омской Епархии, обрезке деревьев на ул. Гусарова, регенерации лесного фонда городских парков.

По итогам комиссии также были приняты решения:

- направить рекомендации всем ресурсоснабжающим организациями о своевременном уходе за зелеными насаждениями в охранной зоне сетей,

- проводить обрезку поросли, не допускать ее перерастания в деревья;

- всем организациями и застройщикам в обязательном порядке представлять проекты благоустройства территорий и схему компенсационной высадки деревьев.

Напомним, агрономы городского «УДХБ» в ближайшее время проведут замену аварийных деревьев на 30 кленов на ул. Почтовая и высадят 52 лиственницы на улицах Чкалова и Ильинская. На сегодня в городе высажено 11 747 деревьев и 24 156 кустарников.