В Омске и области в ближайшие дни похолодает до -9 градусов

Днем температура воздуха не будет превышать +3 градусов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Омске и области конец недели будет холодным и пасмурным, но не обойдется и без осадков в виде снега. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В пятницу, 28 октября, в ночные часы будет холодно - до -8 градусов. При прояснении будет еще холоднее - до -13 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от -3 до +2. Без осадков по Омску и области. Ветер северо-западный и юго-западный со скорость до 12 метров в секунду.

В субботу, 29 октября, в ночные часы похолодает вновь до -8 градусов. Днем будет до +3 градусов. Местами по Омской области пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западный со скоростью до 11 метров в секунду.

В грядущее воскресенье, 30 октября, температура ночью опустится до -9 градусов. Днем будет теплее - до +3. Значительных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Напомним, по словам синоптиков, в Омске и области в эти дни ожидаются гололёдные явления.

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