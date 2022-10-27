В Омске высадили уссурийские груши и 35 амурских бархатов в Советском парке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске Советском парке высадили 2 уссурийские груши, 35 бархатов амурских, 9 пирамидальных тополей, 56 колючих елей, а также два клëна Гиналла.

Кроме саженцев деревьев, высадили также кустарники - 45 кустов степного миндаля, два чубушника и два пузыреплодника калинолистных.

- Агрономы предприятия продолжают работу в парковом питомнике, и каждый год мы получаем из него сотни деревьев и кустарников. В питомнике деревья растут на той же почве, на которой потом они высаживаются в парке, а значит, она им знакома. Главное в озеленении парка - это непросто посадить дерево, а оказать ему должный уход, что и делают наши специалисты. В совокупности два эти фактора дают высокий процент приживаемости - свыше 90%», - директор МП «ПкиО им. 30-летия ВЛКСМ» отметил Михаил Морозов.

Напомним, весной в Советском парке было высажено 25 сосен, 100 лип мелколистных, а также около 100 кустарников, среди которых туи, можжевельник, пузыреплодник, спирея, жасмин, барбарис, дëрен, сирень и другие.

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