В Омске снесли 20 незаконных барьеров на парковках в Центральном округе

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске сегодня специалисты департамента контроля УДХБ демонтировали в Центральном округе 20 незаконно установленных парковочных ограждений. Сообщили в пресс-службе мэрии.

В департаменте контроля пояснили, что снесенные барьеры, мешающие парковке автомобилей, были установлены на муниципальной земле.

- Согласно постановлению мэрии Омска от 30 января 2014 года №95-п «Об утверждении Положения о порядке выноса движимого имущества в городе Омске», данные барьеры, самовольно установленные на муниципальной земле и препятствующие движению транспорта, могут быть демонтированы без предупреждения установивших их лиц, - добавили в ведомстве.

Сегодня утром, 27 октября, в Центральном округе демонтировали 20 незаконных ограждений, в том числе возле дома № 39 по улице Пушкина, у дома № 148б по улице Маршала Жукова, а также по двум адресам - Волочаевская, 25 и Орждоникидзе 13/1.

Напомним, ранее незаконные парковочные ограждения демонтировали в Советском, Октябрьском и Кировском округах.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru

Источник: https://runews24.ru/omsk/25/10/2022/9a809c55011575fcdf619ffe68e10c89?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Новости онлайн: http://runews24.ru/