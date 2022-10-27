В центре Омска установят новые светофоры со светодиодными опорами

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В центре Омска на Театральной площади возведут два островка безопасности и установят 11 светофоров, а также 48 дорожных знаков. Сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, новые объекты дорожной инфраструктуры будут установлены на этом участке до конца ноября. На эти цели было выделено 6,5 миллионов рублей по региональному проекту «Безопасность дорожного движения».

Новые светофоры установленные в районе Театральной площади будут с г-образными светодиодными опорами, которые смогут дублировать его сигнал.

Установка новых объектов дорожной инфраструктуры связана с высокой аварийностью на данном учакстке.

- Раннее этот участок являлся местом концентрации дорожно-транспортных происшествий, в 2020 году здесь произошло 3 ДТП с наездом на пешеходов. Для исключения подобных ситуаций администрация города совместно с ГИБДД УМВД России по Омской области приняли решение реконструировать светофорный объект с целью разделения транспортных и пешеходных потоков. После реконструкции пешеходы будут переходить проезжую часть в отдельной фазе от движения транспортных средств, - будет ликвидирован конфликт потоков, - пояснила замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.

Напомним, в 2022 году по нацпроекту «Безопасность дорожного движения» в Омске будут установлены 10 светофоров, а также проекционный пешеходник на улице Будеркина в Октябрьском округе. Ранее были завершены работы по организации дорожного движения на проспекте Мира (на участке от улицы Красный Путь до улицы Нефтезаводской). Всего на реализацию регионального проекта будет затрачено свыше 56 миллионов рублей.

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