Первую очередь микрорайона «Зеленая река» в Омске подключат к теплу за 251 млн рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Омске первую очередь строящегося микрорайона «Зеленая река» подключат к теплу за 251 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной РЭК.

- Именно в такую сумму, после тщательного анализа документов, специалисты Региональной энергетической комиссии Омской области оценили подключение к системе теплоснабжения АО «Омск РТС» объектов капитального строительства ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск», расположенных на Левобережье по улице Волгоградской, - сообщили в ведомстве.

Напомним, микрорайон «Зеленая река» в Кировском округе Омска возведет застройщик из Санкт-Петербурга группа «Эталон». Компания планирует построить на Левобережье около 80 домов, 3 школы, а также 7 детских садов. Первая очередь будет состоять из 14 многоквартирный домов высотой от 6 до 12 этажей и многоуровневой наземной парковки. Строительство будет идти очередями, число который семь. Таким образом, строительство микрорайона будет завершено до 2030 года.

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