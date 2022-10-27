Жителя Омска оштрафовали на 32 тысячи рублей за запуск квадрокоптера

Фото: Александр ГЛУЗ

В Омске оштрафовали мужчину, который запустил незарегистрированный коптер. Об этом сообщили в омской транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство установило, что в августе 2022 года в районе улицы Партизанская омич запустил квадрокоптер, чтобы снять проведение спортивного мероприятия. Данное беспилотное воздушное судно не было поставлено на учет в Росавиации. У мужчины отсутствовало разрешение на использование воздушного пространства класса «С».

В связи с эти омича привлекли к административной ответственности по двум статьям - «Нарушение правил использования воздушного пространства» и «Управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации». Ему был назначен штраф в размере 32 тысяч рублей.

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