Безработный омич попал под «уголовку» за оскорбление украинского народа

Уголовное дело будет рассмотрено в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За оскорбление украинского народа попал под «уголовку» 52-летний безработный Николай Карнышов. Об этом сообщает «Коммерсант».

- Он опубликовал в своем аккаунте «ВКонтакте» комментарии с негативными, по версии следствия, высказываниями в адрес украинского народа. В последующем эти посты были удалены, - уточняет издание.

Дело расследуется в рамках уголовной статьи возбуждение ненависти либо вражды. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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