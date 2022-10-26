Безработный омич попал под «уголовку» за оскорбление украинского народа

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За оскорбление украинского народа попал под «уголовку» 52-летний безработный Николай Карнышов. Об этом сообщает «Коммерсант».
- Он опубликовал в своем аккаунте «ВКонтакте» комментарии с негативными, по версии следствия, высказываниями в адрес украинского народа. В последующем эти посты были удалены, - уточняет издание.
Дело расследуется в рамках уголовной статьи возбуждение ненависти либо вражды. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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