Омичей просят подписать петицию за сохранение шара «Держава»

Фото: change.org

За сохранение шара «Держава» активисты просят омичей подписать петицию. Она уже размещена на сайте change.org.

Авторы настаивают на том, что объект культуры стоит на своем месте, и заменять его ничем не нужно.

- Мы не согласны, что физическое состояние шара – повод для уничтожения удачно вписанной в пространство фигуры, а недолговечность конструкции влияет на его силу как символа. Это ядро города, настоящая отправная точка его истории. «Глобус Омска». «Шарик». Омичи дали множество прозвищ «Державе», а значит – включили скульптуру в свою жизнь и в бытование города, - поясняет Елена Завьялова.

Напомним, что на место того самого «шара», который в 2014 году сдвинуло с места ветром, планируют установить памятник основателю Омска Ивану Бухгольцу. Автором проекта является скульптор Сергей Норышев.

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