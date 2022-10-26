В Омске 29 октября после капремонта откроют бассейн «Альбатрос»

Фото: пресс-служба минспорта Омской области.

В Омске после капитального ремонта возобновил работу бассейн под открытым небом «Альбатрос». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Во время капремонта рабочие облицевали чашу омского бассейна фарфоровой плиткой с низкой степени водопоглощения. Дорожки возле него выстелили нескользящей «крошкой». Обновили и инженерные сети, в том числе узлы подачи и обмена воды. В душевых комнатах установили новые смесители и душевые лейки.

Двери для омичей бассейн откроет свои двери в эту субботу, 29 октября. Работать он будет ежедневно с 9:00 до 21:00.

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