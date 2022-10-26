В Омской области членов семей мобилизованных готовы трудоустраивать и переобучать

Для трудоустройства или обучения нужно обратиться в центр занятости со всем пакетом документов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

26 октября кабмин Омской области поддержал проект постановления о расширении пакета мер поддержки в сфере занятости. По поручению губернатора Буркова в регионе будут компенсировать затраты на зарплату и профессиональное обучение. 45 754 рублей готовы выплатить работодателю в течение двух месяцев после трудоустройства члена семьи мобилизованного.

- Раньше получить новую востребованную на рынке труда специальность в рамках региональной программы могли родители дошкольников, инвалиды, студенты, участники программы переселения соотечественников, пенсионеры и др. Согласно внесенным изменениям теперь пройти профобучение могут члены семей мобилизованных жителей региона, – добавил министр труда региона Владимир Куприянов.

Обязательным условием после завершения обучения остается трудоустройство или самозанятость. Ежегодно так получают или повышают квалификацию 400 омичей.

А дети-сироты, призванные на военную службу, будут первоочередно включены в список претендентов на жилищные сертификаты. Такое право предусмотрели при условии, что они не снимают жилье по договору соцнайма, либо не являются собственниками жилья. Напомним, что претендовать на включение в список могут граждане в возрасте от 23 лет.

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