В Омске установят памятную доску заслуженному учителю РФ Николаю Гурбо

Фото: ormk.55

В Омске в ближайшее время установят мемориальную доску заслуженному учителю РФ Николаю Гурбо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Памятную доску разместят на фасаде здания колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции по улице 24-й Северной, 123 Б, где работал Гурбо.

Инициатором установки мемориала в Центральном округе стал колледж инновационных технологий, экономики и коммерции. Проект сразу нашел поддержку мэрии Омска, которая и разработала проект постановления с учетом решения топонимической комиссии, после чего внесла его на рассмотрение депутатам Горсовета. Сегодня, 26 октября, народные избранники на заседании поддержали эту инициативу.

- Николаю Гурбо было присвоено несколько почетных званий, в том числе Ему были присвоены звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации».

Напомним, ранее в центре Омска установили мемориальную доску заслуженному строителю России Николаю Лицкевичу.

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