В Омской области выявили еще один случай коровьего бешенства

Специалисты пытаются предотвратить распространение опасного заболевания
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне в Омской области зафиксировали еще один случай заражения коровы бешенством.
Как рассказали в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в деревне Рождественке Оконешниковского района выявлен второй случай заражения коровы бешенством. В связи с этим там ввели карантин. Специалисты ведомства проводят мероприятия по предотвращению распространения опасного заболевания.
Напомним, ранее управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщало о странном поведении косуль в соседнем с Омской областью регионом.
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