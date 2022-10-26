Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 октября 2022 10:22

В Омской области выявили еще один случай коровьего бешенства

Карантин ввели в Оконешниковском районе омского региона
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Специалисты пытаются предотвратить распространение опасного заболевания

Специалисты пытаются предотвратить распространение опасного заболевания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омской области зафиксировали еще один случай заражения коровы бешенством.

Как рассказали в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в деревне Рождественке Оконешниковского района выявлен второй случай заражения коровы бешенством. В связи с этим там ввели карантин. Специалисты ведомства проводят мероприятия по предотвращению распространения опасного заболевания.

Напомним, ранее управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщало о странном поведении косуль в соседнем с Омской областью регионом.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru