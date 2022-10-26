В Омской области выявили еще один случай коровьего бешенства

Специалисты пытаются предотвратить распространение опасного заболевания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омской области зафиксировали еще один случай заражения коровы бешенством.

Как рассказали в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в деревне Рождественке Оконешниковского района выявлен второй случай заражения коровы бешенством. В связи с этим там ввели карантин. Специалисты ведомства проводят мероприятия по предотвращению распространения опасного заболевания.

Напомним, ранее управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщало о странном поведении косуль в соседнем с Омской областью регионом.

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