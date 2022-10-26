Средняя сумма ипотеки россиян снижается

Так, по данным ВТБ, с июня по сентябрь средняя сумма ипотечного кредита россиян сократилась на 16% - с 5,5 до 4,6 млн рублей. Эксперты банка объясняют такую динамику ростом спроса на вторичную недвижимость и корректировкой цен на рынке.

Сокращение среднего размера жилищного кредита ВТБ фиксирует, начиная с июня. Тогда средняя сумма сделки не превышала 5,5 млн рублей - на 2% ниже майского результата. В июле средний чек составил 4,8 млн рублей, в августе – 4,7 млн, а в сентябре достиг 4,6 млн.

Всего за последние четыре месяца, по данным банка, средний "чек" по ипотеке сократился на 16%. При этом в сентябре 2021 года его уровень составлял 3,6 млн рублей - то есть за год средний размер жилищного кредита россиян все же вырос, на 27%.

"Снижение среднего размера жилищного кредита произошло на фоне перераспределения спроса заемщиков в сторону вторичного рынка недвижимости. Например, в сентябре свыше 60% ипотеки ВТБ выдавал именно на готовые объекты. Сегмент "вторички" традиционно характеризуется более либеральной ценовой политикой, что, безусловно, сказывается на сумме кредитных средств, необходимых клиентам для покупки объекта. В октябре мы фиксируем дальнейшее снижение параметра – сейчас средний «чек» колеблется уже в пределах 4,2 млн рублей. Дальнейшее развитие событий пока предсказать сложно – с учетом роста цен на базовую банковскую ипотеку, заемщики снова могут акцентировать свое внимание на госпрограммах. Но на динамику среднего чека в любом случае будет влиять и общее снижение цен на недвижимость, которое фиксируется в последнее время особенно в сегменте готового жилья", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что несмотря на повышение ипотечных ставок по стандартным банковским программам, их уровень по-прежнему остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ценовые параметры остаются на низких значениях уже на протяжении нескольких лет подряд. Таким образом, клиенты, которым необходимо в настоящее время решить квартирный вопрос, могут оформить сделку на выгодных условиях.

Банк ВТБ (ПАО).