В Омской области миллионеры заплатили НДФЛ почти на 41 миллион рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Накануне в Омской области по данным налоговой 1048 физических лиц получают более 5 миллионов в год.
Как рассказали ведомстве, все омичи с таким доходом платят НДФЛ по ставке 15%. Миллионеры должны будут уплатить налог на общую сумму 41,1 миллиона рублей в срок не позднее 1 декабря 2022 года.
- По доходам, полученным физическими лицами в 2021-2022 годах, налоговые агенты исчисляют сумму налога на доходы физических лиц с применением соответствующей налоговой ставки отдельно по каждой налоговой базе, - рассказали в УФНС по Омской области.
Напомним, ранее налогоплательщики Омской области перевели в консолидированный бюджет более 200 миллионов рублей.
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