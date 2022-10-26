В Омской области миллионеры заплатили НДФЛ почти на 41 миллион рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в Омской области по данным налоговой 1048 физических лиц получают более 5 миллионов в год.

Как рассказали ведомстве, все омичи с таким доходом платят НДФЛ по ставке 15%. Миллионеры должны будут уплатить налог на общую сумму 41,1 миллиона рублей в срок не позднее 1 декабря 2022 года.

- По доходам, полученным физическими лицами в 2021-2022 годах, налоговые агенты исчисляют сумму налога на доходы физических лиц с применением соответствующей налоговой ставки отдельно по каждой налоговой базе, - рассказали в УФНС по Омской области.

Напомним, ранее налогоплательщики Омской области перевели в консолидированный бюджет более 200 миллионов рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru