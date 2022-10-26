Жители Омской области получат пенсию в ноябре раньше

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в омском отделении Пенсионного фонда РФ сообщили, что график получения пенсий и иных социальных выплат будет скорректирован в ноябре.

Как сообщили в ведомстве, доставлять пенсии и другие выплаты за ноябрь в Омске и районах области начнут с 3 ноября. При этом в отдельных населенных пунктах области получить их можно будет со 2 ноября в зависимости от графика работы отделения почты. Выплату за 4 ноября сделают 2 и 3 ноября.

Пенсионерам и льготникам, получающим денежные средства на банковские карты, беспокоится не стоит. График перечислений на счета останется прежним - деньги придут на карточки не позднее 9, 16 и 21 числа.

Напомним, в Омской области в связи Днем народного единства скорректировали расписание двух электричек.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru