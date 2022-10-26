Жители Омской области получат пенсию в ноябре раньше

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Накануне в омском отделении Пенсионного фонда РФ сообщили, что график получения пенсий и иных социальных выплат будет скорректирован в ноябре.
Как сообщили в ведомстве, доставлять пенсии и другие выплаты за ноябрь в Омске и районах области начнут с 3 ноября. При этом в отдельных населенных пунктах области получить их можно будет со 2 ноября в зависимости от графика работы отделения почты. Выплату за 4 ноября сделают 2 и 3 ноября.
Пенсионерам и льготникам, получающим денежные средства на банковские карты, беспокоится не стоит. График перечислений на счета останется прежним - деньги придут на карточки не позднее 9, 16 и 21 числа.
Напомним, в Омской области в связи Днем народного единства скорректировали расписание двух электричек.
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