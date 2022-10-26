Жителей Омска призвали не выкидывать собак на улицу

Видимо, некоторым омичи не подозревают о том, что брошенные собаки могут навредить другим жителям города Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителей Омска просят не выгонять на улицу собак, которые охраняли дачи в летнее время. К сожалению, именно по этой причине в осенний период в городе растет популяция бродячих животных.

Директор омского «Муниципального приюта для животных» Евгений Вольф отметил, что отловить все бездомных собак отнюдь не так легко, так как они постоянно меняют место своей дислокации.

- Важно отметить, что произвести отлов всех животных без владельцев на определенной территории не всегда возможно из-за того, что даже в пределах одного микрорайона собаки постоянно меняют место обитания, - сказал Вольф.

Подать заявку на отлов агрессивных гавкающих животных все омичи могут либо в управляющую компанию, либо в КТОС. Юридические лица могут связаться с приютом напрямую по телефону - 44-67-43

Напомним, ранее в Омске стая бродячих собак чуть не разорвала школьницу, однако тогда ее удалось спасти прохожим.

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