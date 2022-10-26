«Росводоканал Омск» предлагаем омичам перейти на электронные квитанции

К преимуществам электронной квитанции относится её максимально быстрая доставка – документы будут рассылаться на электронные адреса потребителей сразу после формирования, то есть клиентам они будут доступны уже в последние дни текущего месяца. Соответственно, у горожан будет еще не меньше недели, чтобы оплатить начисления в сроки, установленные действующим законодательством. А сохранить квитанцию и чек об оплате можно в папке на компьютере или другом устройстве.

Данный сервис удобен для тех, кто часто уезжает в командировки, проживает в другом городе или на даче. При получении электронной квитанции потребителям не потребуется «вылавливать» её в почтовом ящике, который может быть заполнен листовками рекламного характера. Риск недоставки квитанции и её утери в этом случае сводится к нулю.

«Электронная квитанция – это современный способ информирования потребителей о начислениях по лицевому счету. Многие клиенты предприятия выбирают дистанционные способы обслуживания. Мы уверены, что для них электронная квитанция – это понятный, доступный и предпочтительный способ получения информации о начислениях, сроках поверки и взаиморасчётах», - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Подключить доставку электронной квитанции в личном кабинете можно за несколько минут, совершив три действия.

1. Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте предприятия.

2. В личном кабинете необходимо нажать кнопку «Подключить услугу» «Доставка квитанций по электронной почте».

3. Согласиться с доставкой платёжных документов в электронном виде и отказаться от получения квитанции на бумажном носителе.

Если у клиентов предприятия есть предложения по использованию данного сервиса, они могут направить их поставщику ресурса. Также в любое время от электронной квитанции можно отказаться в пользу её бумажной версии.

Напомним, что пользователи личного кабинета и ранее видели начисления по лицевому счету в электронном виде и могли распечатать платёжный документ за необходимый им месяц. История начислений в электронном виде также доступна пользователям мобильного приложения РВК.Услуги.

Для справки:

Личный кабинет на сайте омского водоканала в настоящее время имеют 281 тысяча клиентов – физических лиц. На ежемесячную печать квитанций только этим потребителям уходит 562 пачки бумаги. В год – 6744 пачки. Если учесть, что с одного дерева в среднем получают 17 пачек бумаги, то, отказавшись от бумажной квитанции водоканала, пользователи личных кабинетов могут каждый год спасать почти 400 деревьев и вносить реальный вклад в сохранение экологии!