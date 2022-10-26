Экс-тренер омского «Авангарда» Рябыкин раскритиковал руководство хоккейного клуба

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Накануне бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью изданию Sports.ru раскритиковал руководство омского хоккейного клуба.

Рябыкин сообщил, что приход Михаила Кравеца в качестве помощника в тренерский штаб клуба никто не согласовывал с ним. По его словам он сразу понял, что ассистента подобрали как замену ему.

- У нас получилось так, что Алексей Волков сказал: «Каждый должен заниматься своим делом: он занимается селекцией, а я - тренирую». Так и получалось. Должны работать в связке, я согласен, но у него более американский подход, таково его видение, - прокомментировал данную ситуацию Рябыкин.

Экс-наставник омских ястребов также рассказал, что после своего увольнения разговаривал с главой клуба Александром Крыловым.

- Мы встретились, немного пообщались, он сказал свое видение ситуации, я сказал свое. На этом и разошлись, - сказал Дмитрий Рябыкин.

Напомним, ранее руководство омского «Авангарда» уволило Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды. Его место тогда занял

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