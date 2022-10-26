В Омске открыли продажи квартир в строящихся Кварталах Драверта

Фото: визуализация от компании-застройщика домов по улицам Крупской и Шаронова.

Иногородняя строительная компания, строящая Кварталы Драверта на омском левобережье, озвучила стоимость квадратного метра жилья в своем микрорайоне. В среднем квадратный метр стоит от 90 тысяч рублей. При этом цена двухкомнатной квартиры составит минимум 6 миллионов рублей, максимум - 11,8 миллионов. Самая дешевая «трешка» обойдется в 7,1 миллиона рублей. 17-этажные дома обещают сдать в 2025 году.

Региональный минстрой добавляет, что в Кварталах будет также разбито два парка, построят школу и детские сады.

- Согласно мастер-плану новый район будет своеобразной «точкой сборки» на левом берегу Иртыша, - рассказал один из руководителей компании-застройщика Василий Большаков. - Ядром района станет парк, расположенный на пересечении пешеходных и автомобильных потоков. Мы спроектируем его с учётом климата, а плотное озеленение позволит использовать пространство круглый год.

В квартирах на крайних этажах особенно впечатляющими будут потолки - выше 4 метров. Часть микрорайона сделают закрытой территорией.

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