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НовостиОбщество26 октября 2022 6:55

В Омске улица в Кировском округе будет носить имя известного тренера

Соответствующее решение 26 октября приняли депутаты омского Горсовета
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
На одну безымянную улицу стало меньше в Омске

На одну безымянную улицу стало меньше в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне прошло заседание омского Горсовета, по итогом которого депутаты присвоили название прежде безымянной улице в районе СНТ «Карбышево-2».

Так, согласно решение Горсовета, улица будет носить имя заслуженного тренера Советского Союза, мастера спорта СССР по самбо Василия Соловьева.

Напомним, ранее в Омске городские власти дали новое название прежде безымянному скверу, который реконструировали в этом году. Нарекли тогда место отдыха омичей следующим образом - «Территория детства».