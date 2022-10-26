В Омске улица в Кировском округе будет носить имя известного тренера

На одну безымянную улицу стало меньше в Омске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне прошло заседание омского Горсовета, по итогом которого депутаты присвоили название прежде безымянной улице в районе СНТ «Карбышево-2».

Так, согласно решение Горсовета, улица будет носить имя заслуженного тренера Советского Союза, мастера спорта СССР по самбо Василия Соловьева.

Напомним, ранее в Омске городские власти дали новое название прежде безымянному скверу, который реконструировали в этом году. Нарекли тогда место отдыха омичей следующим образом - «Территория детства».