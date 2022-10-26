В Омске суд рекомендовал больнице устранить нарушения при утилизации медотходов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске Советский районный обязал городскую детскую больницу №3 утилизировать опасные медицинские отходы в соответствии с законом.

Ранее нарушения при проверке в медучреждение обнаружили прокуроры. Согласно результатам мероприятий, проведенных сотрудниками надзорного ведомства, руководство больницы не обеспечивало полноту, непрерывность и достоверность учета отходов, образующихся в результате обеззараживания медицинских отходов.

В прокуратуре также отметили, что медучреждение ранее не передало отчет по отходам за 2021 год в уполномоченный орган Росприроднадзора.

- Заключенный контракт со специализированной организацией не предусматривал сбор, транспортирование и передачу на размещение медицинских отходов класса Б и В, договорные обязательства исполнялись только в отношении отходов класса А, - сообщили в надзорном ведомстве.

Советский районный суд удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора и обязал медучреждение устранить нарушения при обращении с опасным отходами.

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