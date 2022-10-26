Мэр Омска Сергей Шелест держит на контроле озеленение города

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своем telegram-канале сообщил о проведенном за сезон озеленении городских улиц. Окончательные цифры будут чуть позже: агрономы управления дорожного хозяйства и благоустройства все еще продолжают свою работу.

- Сейчас они сосредоточены на замене аварийных деревьев на новые в центре города. Для того, чтобы омичи могли спокойно гулять по любимым местам, не опасаясь, что на их головы рухнут сухие ветки, специалисты заменят старые деревья на новые — крупномерные с закрытой корневой системой, - сообщил градоначальник.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Так на улице Почтовой: на участке от улицы Маршала Жукова до проспекта Карла Маркса — взамен 25 аварийных тополей высадят 30 остролистных кленов. Еще 32 лиственницы высотой больше двух метров украсят улицу Чкалова, на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной.

20 лиственниц будут высажены взамен аварийных деревьев вблизи жилого дома № 17 по улице Ильинской. За всеми новыми деревьями будет обеспечен интенсивный уход. Приживаемость каждого — поставлена на особый контроль агрономам. Кроме того, градоначальник сообщил, что в следующем году на набережной Тухачевского и улице Интернациональной появится больше сотни деревьев хвойных и лиственных пород.

- Особо подчеркну, что сегодня в Омске не практикуется бесконтрольное спиливание деревьев. Все заявки на снос рассматриваются «зеленой» комиссией в соответствии с действующим законодательством, - подытожил Шелест.

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