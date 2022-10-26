Мобилизованные жители Омской области получат выплату в 100 тысяч рублей до 2 ноября

На это утро, 26 октября, было обработано более 50% базы мобилизованных жителей региона, которым положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне губернатор Омской области Александр Бурков сообщил в своем телеграм-канале, что на это утро, 26 октября, было обработано более 50% базы мобилизованных жителей региона, которым положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

По словам главы региона, уже составлен детальный график выплат. Перечисления выплат завершат до 31 октября, а в следующую среду, 2 ноября, они поступят на карты омичей, призванных на военную службу по частичной мобилизации.

- От суток до трёх банк берёт для перевода средств на карты бойцов. Но уже сегодня многим начинают приходить смс с уведомлением, - объяснил Бурков.

Губернатор Омской области Александр Бурков подчеркнул, что благодаря его поручению разобраться с проблемами с перечислением выплат, темпы зачислений средств на карты резервистам ускорились в разы -

- И военные части, и Министерство труда, и МФЦ, и банки перешли на круглосуточный режим обработки, - добавил глава региона.

При этом Бурков отметил, что по-прежнему в документах много ошибок - неверный номер паспорта, нет даты рождения и иные. Таким образом, их исправляют, однако для оперативной корректировки требуется помощь чиновников.