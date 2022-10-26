Рейсы на Гоа из Омска запустят с 15 ноября

Старт продажи билетов пока не объявлен. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 15 ноября 2022 года по 25 марта 2023 из Омска можно улететь в Индию. Прямые вылеты на Гоа будут доступны в рамках обновленного зимнего расписания.

Перевозить пассажиров намерена крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air. Правда, пока это только расписание, поэтому нужно подождать старта продаж билетов.

К слову, на сегодняшний день из Омска летают международные рейсы в Казахстан – аэропорт Астаны, Киргизию – аэропорт Оша и Узбекистан - аэропорт города Наманган.

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