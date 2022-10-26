Омский НПЗ продлил прием заявок на грантовый конкурс социальных проектов

До 6 ноября можно подать заявку на участие в ежегодном конкурсе ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Претендовать на победу в конкурсе могут общественники, некоммерческие и бюджетные организации, а также креативные предприниматели Омской области. Оформить заявку можно на цифровой платформе программы «Родные города» (https://rodnyegoroda.ru) Там же для помощи участникам в заполнении заявки запущен обучающий курс по социальному проектированию, созданный экспертами программы.

Грантовый конкурс Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» проводится с 2014 года. Это ключевой инструмент поддержки креативных идей активных омичей. Гранты выделяются на инициативы в сферах спорта, среды для жизни, культуры, образования и экологии.

Лучшие проекты грантового конкурса ОНПЗ станут известны в феврале 2023 года. В предварительном голосовании смогут участвовать все жители Омской области. Помимо грантовой поддержки победители получат методическое сопровождение своих проектов на протяжении всего срока их реализации. В этом году размер грантов существенно увеличен, поэтому предлагать можно более масштабные идеи.