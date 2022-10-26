В Омск с рабочим визитом приедет замминстра просвещения Татьяна Васильева

Фото: РИА Новости

В Омск завтра, 27 октября, приедет заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильевна. В городе она проводит два дня.

Так, Васильева посетит праздничные мероприятия, посвящённые 90-летию Омского государственного педагогического университета, а также встретится с руководителями студенческих организаций, лидерами общественного мнения и деканами факультет вуза.

Важная часть визита федеральной чиновницы в Омск - посещение технопарка универсальных педагогических компетенций, созданного в 2021 году по инициативе министерства просвещения.

Напомним, педагогический вуз в Омске ровно 90 лет назад - в 1932 году.

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