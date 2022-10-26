Мэр Омска Сергей Шелест контролирует работы по возведению линий наружного освещения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске под личным контролем мэра Омска Сергея Шелеста идут работы по строительству новых линий наружного освещения. Об этом сообщает городская администрация.

Накануне завершены монтажные работы на улице Вавилова - на участке от 1-й до 7-й Северной, улице Сергея Лазо и 8-ой Восточной. Производится монтаж линий на улицах 2-ой Кировской и 25-ой Рабочей.

Как отмечают в мэрии, в ближайшее время фонари появятся на улицах 3-ей Северной, 20-ой Марьяновской, 5-ой Комсомольской и Харьковской.

После сдачи в эксплуатацию все линии передадут на обслуживание «Омскэлектро». Подсветка городских улиц войдет в единую систему мониторинга наружного освещения.

Напомним, что вопрос темных улиц в Омске поднимается уже который год. В городской администрации имеются прокурорские предписания на устранение нарушений. Но в этом году под личный контроль эту тему взял Сергей Шелест, который намеревается в ближайший год исполнить максимальное количество жалоб омичей. Поэтому совсем скоро в областном центре станет еще светлее.