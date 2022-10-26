Проект АО «ТГК-11» отмечен на федеральном уровне

Сотрудник правового управления АО «ТГК-11» - в числе призеров Всероссийского конкурса «Молодежная модель энергетического законодательства». Юрисконсульт компании представила проект о внесении изменений в Правила согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, а также требований к их составу и содержанию.

Как отмечает автор проекта, изменения позволят устранить существующие проблемы в правовом регулировании. Предложения направлены на устранение препятствий при осуществлении строительства и реконструкции тепловых сетей. Их реализация поможет оптимизировать взаимодействие с органами власти, благодаря чему компания сможет обеспечить бесперебойную поставку тепловой энергии потребителям.

Работа была высоко оценена жюри. Также отмечен тот факт, что автор впервые принимала участие в конкурсе такого уровня и сразу вошла в десятку лучших.

Финал конкурса проходил в Москве с 12 по 14 октября в рамках V Международного форума «Российская энергетическая неделя - 2022». По итогам Всероссийского конкурса «Молодежная модель энергетического законодательства» представитель ТГК-11 заняла восьмое место из десяти призовых. Ее работа отмечена грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.