Преподаватель ОмГПУ победила в конкурсе «Университетская книга – 2022»

Накануне стали известны результаты V Уральского межрегионального конкурса «Университетская книга – 2022». В конкурсе участвовали авторские коллективы, авторы и вузовские и книжные издательства, выпускающие литературу для сферы высшего образования. На конкурс было представлено 697 изданий из 37 регионов России.

Одним из участников конкурса стала доцент кафедры предметных технологий начального и дошкольного образования, руководитель лаборатории инженерно-политехнического образования детей «КОНСТРУКТОРиУМ» Татьяна Баракина. Она участвовала в написании коллективной монографии, которая стала победителем в номинации «Лучшее научное издание по педагогическим наукам». Преподаватель ОмГПУ рассказала о геймификации в современном образовании, описала перспективы этого направления и особенности использования игровых приемов в учебном процессе.

«Геймификация и игрофикация – эти понятия сейчас сейчас используют многие. Образование, экономика, управление, политика – игра проникла во все сферы жизни и профессиональные области. Хорошо это или плохо? Как влияет на развитие человека, его мотивацию к деятельности? Почему возник такой интерес к игре в настоящее время? Какие приёмы геймификации использовать в образовательном процессе, чтобы сохранить мотивацию к учению? Вот на эти вопросы и ответила в главе "Геймификация в современном образовании: состояние, перспективы и особенности использования"», – рассказала Татьяна Баракина.

Отметим, что накануне прошёл финал всероссийского конкурса методических STEAM-решений в образовании. В число финалистов вошла лаборатория инженерно-политехнического образования «КОНСТРУКТОРиУМ», которую представила Татьяна Баракина. Лаборатория работает в ОмГПУ с 2021 года и решает важную задачу – помогает развивать инженерно-политехнические умения с помощью конструкторов Cuboro.