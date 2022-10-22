На следующей неделе Омск заметет снегом

В сутки будет падать не меньше 2 мм снега. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омскую область накроют обильные снегопады с дождем - об этом сообщают прогнозы погоды на ближайшие трое суток. Первое наступление ненастного циклона начнется в субботу к вечеру, 22 октября. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление гидрометеорологии.

Также сильные снегопады начнутся на следующей неделе на севере Омской области. Данные различных интернет-сервисов о погоде показывают, что снегопады начнутся в среду, а количество выпавших осадков достигнет 2 миллиметров.

Помимо Омской области, циклон затронет другие регионы Сибири: Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Республику Алтай и Хакасию, Алтайский и Красноярские края.

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