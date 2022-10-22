Исполняющим обязанности прокурора Омской области назначили Андрея Хамошина

Фото: прокуратура региона.

Стало известно, что пост прокурора Омской области после Николая Студеникина временно занял Андрей Хамошин. Согласно губернатора о создании оперативного штаба, опубликованному 21 октября, он стал исполняющим обязанности прокурора Омской области.

Андрей Хамошин родился в 1973 году, начал работу в прокуратуре следователем, в Омск его перевели с должности первого зампрокурора Орловской области в конце 2020 года.

Напомним, что пост прокурора Омской области ранее занимал Николай Студеникин. В сентябре 2022 года он ушел в отставку.

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