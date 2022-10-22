Губернатор Бурков возглавил штаб нового режима безопасности в омском регионе

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

20 октября в Омской области был введен режим базовой готовности, а два дня спустя губернатором региона подписан указ о создании оперативного штаба, который он же и возглавил. Таким образом, Александр Бурков получил полномочия принимать меры для удовлетворения потребностей вооружённых сил РФ и населения, а также решать вопросы защиты населения и территорий в случае введения режима ЧС. Решения оперативного штаба будут обязательными для исполнения. Им будут подчиняться органы исполнительной власти региона, жители региона и организации. Сегодня состоялось первое заседание временного органа.

В нем приняли участие остальные его члены штаба - первый вице-губернатор Дмитрий Ушаков, Татьяна Дернова, Олег Заремба, Антон Заев, Владимир Куприянов, министр региональной безопасности Алексей Кубица, председатель заксобрания Владимир Варнавский, зампреды Михаил Губин, руководители силовых ведомств, а также командующий 33 ракетной армией Владимир Квашин, главный федеральный инспектор по Омской области Иван Нецкин и военный комиссар Омской области Юрий Мешавкин.

В ходе совещания глава региона с подчиненными обсудили вопросы усиление охраны порядка и важных государственных, военных и специальных объектов, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих работу энергетики, транспорта, коммуникаций, связи. Также рассматривались вопросы обеспечения правопорядка и бесперебойной работы транспорта, энергетики и системы ЖКХ.

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