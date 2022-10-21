В Омске в парке «Зеленый остров» вандалы уничтожили 4 новые лавки

Фото: паблик «Омский Центр городской среды» во «ВКонтакте»

Накануне в Омске в паблике «Омский Центр городской среды» во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что вандалы сломали 4 скамейки в парке «Зеленый остров».

- В парке 20 октября с 9:00 до 11:00 раскомплектовали три лавки две в районе волейбольной площадки, еще одну у пентбольного клуба, - написал автор поста.

Всех омичей, кто видел возможных злоумышленников, просят обращаться по телефону: +79083171725.

Напомним, ранее в Омске вандалы уже уничтожали городское благоустройство. В начале осени прокатилась серия «нападений» на арт-объекты, которые были перенесены в различные точки города после завершения выставки «Флора». Громили монументы как пьяные взрослые, так и дети.