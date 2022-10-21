В Омской области завершили ремонт нескольких участков трассы Омск-Седельниково

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Накануне в Омской области завершили ремонт нескольких участков автодороги Омск- Муромцево-Седельниково.

В 2022 году были реконструированы пять участков дороги - с 185 по 187 километр,с 215 по 218 километр, с 197 по 215 километр, с 265 по 269 километр, с 269 по 275 километр. Все работы вели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- На дороге Омск – Муромцево – Седельниково в этом году мы ремонтируем сразу несколько участков. Работа большая и комплексная. Один из них, где мы закончили ремонт – четырехкилометровый участок с 265 по 269 км. Мы укрепили обочины, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, установили дорожные знаки, нанесли горизонтальную дорожную разметку, – рассказал директор УДХ Омской области» Динар Курманов.

Напомним, в своем послании 20 октября губернатор Омской области поручил региональному минтрансу начать масштабную программу по ремонту дорог в сельской местности в 2023 году.

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