В Омске задержали «карманницу», которая год назад вышла из тюрьмы

Омичей просят быть внимательными в общественном транспорте. Фото: Евгения ГУСЕВА

На остановке «Городской музей» в Омске полиция задержала 36-летнюю женщину, которая вытащила из кармана омича телефон.

Оказалось, молодой человек садился в автобус, а в этот момент уже решалась судьба его мобильного. Воровка бросилась бежать, но ее все-таки поймали.

Сейчас на нее заведено уголовное дело. В биографии женщины это уже не первая кража. Год назад она вышла из мест не столь отдаленных за аналогичное преступление.

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